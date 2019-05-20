هواوي طورت أنظمة تشغيل بديلة لويندوز وأندرويد

أوضحت شركة هواوي أنها طورت نظامها التشغيلي للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، بحيث يمكن استخدامه على أجهزتها في حال عدم توفر الأنظمة الحالية، أندرويد، وويندوز، المقدمة من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية.

وأشار ريتشارد يو Richard Yu، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في مقابلة مع المجلة الألمانية دي فيلت Die Welt، إلى أن الشركة الصينية طورت نظامها التشغيلي، لأن قرارات الحكومة الأمريكية قد تؤثر على توفر أنظمة التشغيل الأمريكية الصنع المستخدمة على أجهزتها.

وتؤكد تعليقات ريتشارد على تقرير سابق صادر عن صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في شهر أبريل 2018، والذي كشف عن وجود مشروع ممتد منذ سنوات لبناء بديل لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة من جوجل، أندرويد.

وبدأت هواوي، أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، تطوير نظامها التشغيلي في وقت مبكر من عام 2012، وذلك عندما فتحت الولايات المتحدة تحقيقًا في نشاطاتها، إلى جانب نشاطات الشركة الصينية زد تي إي ZTE.

وقال يو في المقابلة: لقد طورنا أنظمتنا التشغيلية، وفي حال اتضح أنه لم يعد بالإمكان استخدام الأنظمة الأمريكية، فسوف نكون مستعدين ولدينا خطة احتياطية، موضحًا أن هواوي تفضل العمل مع جوجل ومايكروسوفت، لكنها على استعداد للاتجاه نحو بديلها في حال تفاقم المشاكل.

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ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن الشركة كانت ما تزال تطور النظام في عام 2016، وشكل حظر استخدام المنتجات والخدمات الأمريكية على شركة زد تي إي ZTE الصينية اختبارًا حقيقيًا لطموحات التكنولوجيا الصينية.

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وبالنظر إلى أن هواوي تصنع معالجات كيرين Kirin الموجودة في معظم هواتفها الذكية، فستكون في وضع أفضل بكثير للتغلب على الحظر المفروض على ZTE، التي عانت من الحظر لمدة ثلاثة أشهر في عام 2018.

وتزود شركة هواوي جميع هواتفها الذكية بنظام أندرويد الذي تمتلكه شركة جوجل، بينما تستخدم نظام ويندوز المملوك لشركة مايكروسوفت على أجهزة حواسيبها المحمولة.

وكان حظر التصدير الأمريكي المفروض على ZTE خلال العام الماضي قد أجبرها على إيقاف عملها بالكامل لمدة أربعة أشهر تقريبًا، إذ إن معظم منتجاتها، بما في ذلك الهواتف الذكية، تعتمد على التقنيات الرئيسية التي يوفرها البائعون الأمريكيون.

وقد مُنعت ZTE حينها من استخدام نظامي أندرويد وويندوز، كما منعت من تلقي الصادرات من الشركات الأمريكية لتطوير هواتفها الذكية.

يُذكر أن وكالة رويترز قد أفادت يوم أمس الأحد بأن شركة جوجل قد علقت بعض أعمالها مع هواوي، مما يشكل تهديدًا لقطاع الهواتف الذكية للشركة، إذ إن جميع هواتفها تعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد من جوجل.

ووفقًا للتقرير، فقد أوقفت جوجل أعمالها المتطلبة نقل منتجات عتادية وبرمجية مع هواوي، باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، مما يشكل ضربة جديدة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.