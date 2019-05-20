شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد قرار جوجل.. ماذا تفعل إذا كنت تملك هاتف Huawei؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب قرار جوجل بمنع مستخدمى هواتف Huawei من التحديث إلى إصدارات أندرويد المقبلة بضجة كبيرة حول العالم، وأثار غضب مستخدمى هواتف الشركة الصينية، وتبادر إلى أذهانهم على الفور سؤال واحد وهو ما يجب عليهم فعله بعد منعهم من التحديثات.

وفقًا لما قاله بن وود، رئيس الأبحاث فى شركة CCS Insight، فإن الأشخاص الذين يمتلكون هواتف Huawei حاليًا لا يجب عليهم القلق، وأكد إن أى إجراءات سوف تؤثر فقط على الأجهزة والتحديثات المستقبلية، وصرحت جوجل علنًا أن متجر Google Play وتحديثات الأمان من Google Play Protect ستستمر فى العمل على أجهزة Huawei الحالية."

وأوضح وود أن أى تعطيل فى الحصول على تحديثات للبرنامج أو التطبيقات، سيكون له انعكاسات كبيرة على أعمال الهواتف الذكية بشركة Huawei.

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وأضاف وود: "حتى يكون لدينا فهم واضح للتدابير المحددة التى قررت جوجل اتخاذها، فإنه من المستحيل تقدير تأثير ذلك على الأجهزة المستقبلية".