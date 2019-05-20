تكنولوجيا: أبل تطلق نسختها الجديدة من "آيفون إكس آر" العام الجارى بألوان جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تصدر شركة أبل الأمريكية نسختها الجديدة من جهاز "آيفون إكس آر" خلال العام الجاري بألوان جديدة غير مسبوقة.
وذكرت قناة سكاي نيوز عربية أن أبل سوف تستبدل خيارات الألوان الزرقاء والمرجانية لجهاز "آيفون أكس أر" باللونين الأخضر والبنفسجي .
يذكر أن الجيل الحالى من "آيفون أكس أر" يأتى بالألوان الأسود والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق والمرجاني.
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