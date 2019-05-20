شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. أول صورة لسديم الجبار "M42" باستخدام تلسكوب راديوى بقطر 5 أمتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط التلسكوب الراديوى بتردد 1.4 جيجاهيرتز صورة لسديم الجبار "M42" – إحدى الأجرام السماوية - بعد استكمال تركيبه بقطر 5 أمتار فى أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

وقالت وكالة أنباء الامارات، إن هذه الصورة فريدة من نوعها لسديم الجبار "Orion Nebula M42" وهى أول مرة يتم فيها التقاط صورة للسديم بدقة 3 درجات تقريبا بواسطة تلسكوب راديوى بهذا الحجم.

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وسيحتوي المرصد الراديوى أكاديمية الشارقة فى المستقبل على ثلاث تلسكوبات "SPIDER 500A" لمحاكاة نظام التداخل الراديوى لطبق هوائى بقطر 40 مترا ويكون هذا النظام على شكل مثلث قائم مختلف الأضلاع مع مسافات بين التلسكوبات بقياسات تساوى 30 و40 و50 مترا وهى جوانب المثلث، وسوف تكون هذه المجموعة قادرة على محاكاة دقة طبق هوائى منفرد قطره 40 مترا مع مساحة تجميع مساوية لهوائي بقطر 8.7 متر حيث سيعمل على رسم خرائط راديوية للكون بأكمله الأولى من نوعها مأخوذة من هذا الطبق الهوائى مما يساهم فى دراسة توزيع الهياكل الهيدروجينية الكبيرة الموجودة بين العناقيد المجرية الهائلة.. وتعد هذه الدراسة أساسا لفهم التوسع الكونى.