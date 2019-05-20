شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة سناب شات للعمل فى أوروبا وبعض أجزاء من الولايات المتحدة بعد تعطله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد تطبيق سناب شات للعمل من جديد، وذلك بعدما أبلغ آلاف المستخدمين فى أوروبا وبعض أنحاء الولايات المتحدة أن تطبيق الرسائل المصورة الشهير قد توقف عن العمل لديهم.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، بحسب شكاوى المستخدمين، فبدلا من إظهار الفلاتر والعدسات المعتادة أو القدرة على إرسال الرسائل، فشل التطبيق فى التحميل، وأضاف التقرير: "أبلغ المستخدمون عن رؤية رسالة تخبرهم أن الخدمة لا تعمل وأنه ينبغى عليهم تحديث التطبيق، لكن يبدو أن التحديث لا يعمل، وقد أبلغ الآلاف من الأشخاص عن مشكلات".

وقد رد Snapchat على بعض الشكاوى على تويتر، قائلاً إنه "يبحث فى المشكلة"، وكانت الشركة قد أضافت أربعة ملايين مستخدم جديد فى الربع الأول من عام 2019، حيث سجلت إيرادات قدرها 320 مليون دولار - بزيادة 39 فى المئة (مقارنة بالعام الماضي)، وقد بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 190 مليون مستخدمًا - بزيادة 2 فى المئة عن 186 مليونًا فى الربع السابق، ولكنه انخفض من 191 مليونًا فى الربع الأول من عام 2018.