تكنولوجيا: أول تصريحات رسمية من هواوي حول سحب ترخيص الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الصيني هواوي في أول التصريحات الرسمية التي جاءت رداً على سحب جوجل لترخيص الأندوريد على أن الشركة ملتزمة بدفع تحديثات الحماية لإصدارتها من هواتف هواوي و Honor.

جاءت إستجابة جوجل للقيود التي فرضت على شركة هواوي بسكل سريع وقوي مع حظر ترخيص نظام الأندوريد، إلا أن قرار جوجل أثار الكثير من الجدل حول مستقبل إصدارات هواوي من الهواتف الذكية التي تسيطر بالفعل على حصة كبيرة من مبيعات الهواتف الذكية في العالم.

من جانب أخر قدمت شركة هواوي بيان رسمي تؤكد فيه على الدور الكبير لهواتف هواوي في نشر ونمو منصة الأندوريد على مستوى العالم، هذا إلى جانب مبيعات هواتف هواوي التي تخطت مبيعات هواتف عملاق البحث، لذا مع هذا العدد الكبير من مستخدمي هواتف هواوي وهواتف Honor الحاليين، فمن المتوقع أن تستمر الشركة في دفع تحديثات البرمجيات والحماية لهذه الإصدارات، مع الإصدارات الجديدة أيضاً في مخازن الشركة.

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ولقد أكدت جوجل في تصريحاتها السابقة على أنها ملتزمة بدفع التحديثات وخدمات جوجل بلاي لمستخدمي هواتف هواوي الحاليين، كما سيتاح لمستخدمي هواتف الحاليين تحديث التطبيقات أيضاً، إلا أن تحديث برمجيات الأندوريد مازال محور جدل في الوقت الحالي، بشكل خاص لمستقبل هذه الإصدارات.

يذكر أن شركة هواوي تطور نظام تشغيلها الخاص بالهواتف الذكية في الوقت الحالي، لكن مازال هناك بعض الآمال المعلقة من مقتني هواتف هواوي و Honor لإنهاء هذه الأزمة بين الولايات المتحدة وشركة هواوي في وقت قريب.

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