هيئة الإتصالات الصينية تكشف عن المواصفات الكاملة للهاتف Redmi 7A

فاطمة أيت طالب - دبي - في نهاية الأسبوع الماضي رأينا الهاتف Redmi 7A على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، ولكن في ذلك الوقت تم عرض صور الهاتف فقط، ولكن قررت الهيئة الصينية الآن عرض المواصفات التقنية الكاملة لهذا الهاتف كذلك.

ووفقا للمعلومات التي تم إضافتها لصفحة الهاتف على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد إتضح أن الهاتف Redmi 7A سيأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة +HD، ومع معالج ثماني النوى بتردد 1.4GHz، ومع كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 13 ميغابكسل.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Redmi 7A سيضم بطارية بسعة 3900mAh، وسيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية تشمل 2GB/16GB و 3GB/32GB و 4GB/64GB مع العلم بأن الذاكرة الداخلية للهاتف ستكون قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Redmi 7A سيكون متوفرًا بعدة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأحمر والأزرق والوردي والأبيض والأخضر والأرجواني والرمادي.