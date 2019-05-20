انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن بإمكان الأطباء وقف نزيف القلب بواسطة "الغراء"! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 01:57 مساءً - ليس من السهولة على الأطباء سد جروح القلب والشرايين، أو الحد من النزيف غير المنضبط للقلب بعد العمليات الجراحية أو بعد حدوث جرح للقلب بسبب حادثٍ ما.

حاول الأطباء في السابق ابتكار مادة لاصقة توضع على الجزء المثقوب، لكن بسبب ضربات القلب المستمرة، وارتفاع ضغط الدم، لم يكتب للمواد اللاصقة النجاح.

وقد تمكن حالياً فريق من الباحثين في جامعة تشجيانغ الصينية من تطوير غراء جديد يمكنه حل هذه المعضلة وبسهولة غير متوقعة.

وقال الباحث هونغ وويانغ لمجلة نيو ساينتس: "لا توجد منتجات سريرية لحد الآن يمكنها وقف نزيف القلب الجراحي بسرعة وكفاءة".

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ويضيف: "لكن أظهرت التجارب على (الغراء المنشط بالضوء) الجديد، إمكانية إصلاح الجروح في قلوب الخنازير ومنعها من النزيف في أقل من 30 ثانية".

يتكون الغراء إلى حد كبير من الماء والجيلاتين، وبعد تنشيطه بالأشعة فوق البنفسجية فإنه يعمل على إحكام سد مكان الثقب بختم مطاطي مقاوم للماء.

خلال التجارب، ثقب العلماء 4 ثقوب في قلوب خنزير باستخدام إبرة، ثم وضع الغراء على الجروح، وبعدها تم امتصاص الغراء -الذي يحاكي الأنسجة البشرية الرخوة- بشكل طبيعي.

إنها المرة الأولى التي يثبت فيها الغراء الطبي قوته الكافية لتحمل هذا الضغط العالي.

وقال العلماء: "إن هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتأكيد سلامتها قبل استخدامها على البشر".