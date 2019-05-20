شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غضب بين مستخدمى Huawei بعد منعهم من تحديث هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة Huawei الصحف والمواقع العالمية، بعد وقف جوجل ترخيص الشركة الصينية، مما يعنى أن عملاء Huawei الحاليين لن يكونوا قادرين على التحديث للإصدارات الأحدث من نظام التشغيل أندرويد، بينما لن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيل تطبيقات جوجل، والتى تشمل الخرائط و Gmail و YouTube.

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، أثارت هذه الأنباء غضب مستخدمى هواتف الشركة الصينية، الذين شعروا بالضيق مما حدث، وسرعان ما توجهوا إلى موقع تويتر للتعبير عن استيائهم.

وكتب أحد المستخدمين: "لم يعد هاتف Huawei جيدًا بعد ذلك، شكرًا على ذلك" ، بينما أضاف مستخدم آخر: "على شركة Huawei إخبارنا ما هو الهاتف الذى سنشتريه؟ ولا تقل أيفون".

ووجه آخرون إحباطهم إلى دونالد ترامب، بينما أعرب بعض المستخدمين عن قلقهم بشأن الأموال التى يحتاجون إليها للتبديل إلى هاتف ذكى مختلف، ودعوا Huawei إلى التفكير فى حل لهذه المشكلة بشكل سريع.