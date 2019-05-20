شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوكربيرج ينشر فيديو طريف لطفلتيه خلال غسل الأطباق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك فيديو لطفلتيه "ماكس" و "أوجست" وهما يقومان بغسل بعض أوانى الطعام.

ويظهر فى الفيديو قيام أحد الأشخاص الذى ربما يكون مارك نفسه بإعطاء "ملعقة" إلى "أوجست" التى تقف على كرسى خشبى أمام حوض المياه، لتقوم بغسل الملعقة ثم تقديمها لشقيقتها الكبرى "ماكس" والتى تقوم بوضعها داخل غسالة الأطباق.

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يذكر أنه احتفل "مارك زوكربيرج" منذ عدة أيام بعيد زواجه السابع من "برسيلا تشان"، حيث نشر زوكربيرج صورة تجمعه بـ"بريسلا" على منصة انستجرام، وعلق عليها قائلا "الاحتفال 7 سنوات من الزواج السعيد فى معبد آلهة الحكمة".