شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام شركات الإنترنت فى الاتحاد الأوروبى بانتهاك قواعد الحياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة من منظمات غير حكومية والأكاديميين والشركات الخاصة أنه على الرغم من أن تنظيم قواعد حياد الانترنت سارية فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2016، إلا أن مزودى خدمات الإنترنت الأوروبيين يخرقون بالفعل هذه القواعد.

ففى وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت هذه المجموعة - المؤلفة من 45 كيانًا من 15 دولة - خطابًا مفتوحًا إلى سلطات الاتحاد الأوروبى تعرب عن مخاوفها من خرق شركات الإنترنت الأوروبية لقواعد الحياد الصافى، وتجاهل المنظمون المحليون تصرفاتهم.



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ووفقا لموقع Zdnet الأمريكى، تم إرسال الرسالة بينما السلطات الأوروبية فى خضم المفاوضات حول قواعد الحياد الصافية الجديدة، إذ تجرى هذه المفاوضات حاليًا خلف أبواب مغلقة مع هيئات تنظيم الاتصالات الوطنية.

وتشعر المنظمات غير الحكومية والأكاديميين، الذين يقودهم منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi)، بالقلق من أن بعض منظمى الاتصالات يبدو أنهم يمارسون بعض الضغوطات.