- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهام شركات الإنترنت فى الاتحاد الأوروبى بانتهاك قواعد الحياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجموعة من منظمات غير حكومية والأكاديميين والشركات الخاصة أنه على الرغم من أن تنظيم قواعد حياد الانترنت سارية فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2016، إلا أن مزودى خدمات الإنترنت الأوروبيين يخرقون بالفعل هذه القواعد.
ففى وقت سابق من هذا الأسبوع، أرسلت هذه المجموعة - المؤلفة من 45 كيانًا من 15 دولة - خطابًا مفتوحًا إلى سلطات الاتحاد الأوروبى تعرب عن مخاوفها من خرق شركات الإنترنت الأوروبية لقواعد الحياد الصافى، وتجاهل المنظمون المحليون تصرفاتهم.
الانترنت
ووفقا لموقع Zdnet الأمريكى، تم إرسال الرسالة بينما السلطات الأوروبية فى خضم المفاوضات حول قواعد الحياد الصافية الجديدة، إذ تجرى هذه المفاوضات حاليًا خلف أبواب مغلقة مع هيئات تنظيم الاتصالات الوطنية.
وتشعر المنظمات غير الحكومية والأكاديميين، الذين يقودهم منظمة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi)، بالقلق من أن بعض منظمى الاتصالات يبدو أنهم يمارسون بعض الضغوطات.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: اتهام شركات الإنترنت فى الاتحاد الأوروبى بانتهاك قواعد الحياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.