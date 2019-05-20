شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة لإضافة ضيوف صوتيا فى البث المباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختبر تطبيق تويتر حاليا خيارًا جديدًا للبث المباشر من شأنه أن يمكّن المستخدمين من دعوة الآخرين إلى البث المباشر، موهو بالضبط نفس ما أصدره تطبيق "بيريسكوب" المملوك للشركة فى فبراير الماضى.

ووفقا لما رصده خبير وسائل التواصل الاجتماعى مات نافارا ، فإن الخيار، سيتيح لك دعوة ضيوف صوتيين فقط وإزالتهم فى أى وقت، ومن المفترض أن يتبع هذا نفس نموذج Periscope، الذى يمكّن المستخدمين من إضافة ما يصل إلى ثلاثة ضيوف فى البث فى وقت واحد، والاستماع إليه من قبل الجميع.



الميزة الجديدة من تويتر

ويتخلف تويتر قليلاً عن منصات البث الأخرى، مثل فيس بوك أو انستجرام، حيث يمكنك إضافة مشاركين إضافيين يظهرون بصورتهم وصوتهم وليس صوتهم فقط.

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وكانت العلاقة بين Periscope و Twitter غريبة منذ أن أطلق الأخير خيار البث المباشر المباشر عبر tweet back فى عام 2016، مما أبطل الحاجة إلى الدخول إلى بريسكوب.

ويريد موقع تويتر زيادة استخدامه إلى الحد الأقصى، والحفاظ على مشاركة مستخدميه، وعلى هذا النحو، فإن دمج Periscope مباشرة على نظامه الأساسى قد يبدو أكثر منطقية.