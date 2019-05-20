تكنولوجيا: موافقة إنتل وكوالكوم على الحظر الذي فرض من الولايات المتحدة على شركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى تداعيات الحظر وقيود القائمة السوداء التي وضعت من قبل ترامب على هواوي، حيث كشف تقرير بلومبرغ عن موافقة كلاً من إنتل وكوالكوم على الحظر الذي فرض على العملاق الصيني، كما تتخذ كلا الشركتين خطوات بمنع إمداد هواوي بالرقاقات.

انتقل حظر القائمة السوداء إلى مستوى جديد اليوم مع موافقة كلاً من صانعي الرقاقات كوالكوم وإنتل على تنفيذ الحظر، كما تتوقف كلا الشركتين عن إمداد هواوي بالرقاقات خلال الفترة القادمة وذلك في إطار إرضاء الإدارة الأمريكية.

وتشير التوقعات إلى أن كلاً من كوالكوم وإنتل إضطرت للموافقة على حظر الولايات المتحدة لتفادي إثارة غضب الإدارة الأمريكية، كما تستعد شركة كوالكوم لمواجهة القيود التي فرضت على الشراكات القائمة مع هواوي نتيجة للأعمال القائمة بين الشركتين.

Advertisements

ويأتي هذا التطور الجديد في الحظر الذي فرض على هواوي وتوقف إمداد إنتل لها بالرقاقات في الوقت الذي بدأت شركة هواوي في تحقيق تقدم ومراجعات إيجابية بإصدارتها الجديدة من أجهزة الحاسب المحمول.

يذكر أن شركة هواوي تصمم إصدارتها الخاصة من رقاقات المعالج ومودم 5G، لذا قد لا يؤثر قرار كلاً من إنتل وكوالكوم بشكل كبير على العملاق الصيني، أيضاً يبدو أن هواوي قد تنبأت بهذه التداعيات مسبقاً حيث قامت بتخزين الرقاقات بمخزون يكفي الشركة حتى 3 أشهر، لذا يبقى القرار الأكبر تأثيراً على هواوي في الفترة الحالية هو قرار عملاق البحث جوجل لإيقاف أعمالها مع هواوي.

المصدر

اعلان

