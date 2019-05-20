شركة Triumph تقرر بدورها العمل على دراجتها الكهربائية لمقارعة المنافسين

فاطمة أيت طالب - دبي - الشركات الشهيرة في مجال صناعة الدراجات النارية مثل Harley Davidson تعمل على الدراجات الكهربائية، وبالتالي فقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن تُقدم شركة Triumph على نفس الخطوة. في الواقع، لقد أعلنت هذه الشركة البريطانية الرائدة في مجال صناعة الدراجات النارية أنها تعمل أيضًا على دراجة كهربائية بحيث قررت التعاون مع شركة Williams Engineering لهذا الغرض.

سيهدف مشروع Triumph TE-1 إلى تطوير محرك كهربائي من أجل دراجة كهربائية خلال عامين. سوف تساعد شركة Williams Engineering في المشروع. أولئك الذين يشاهدون سباقات الدراجات الكبرى سيكونون على دراية بشركة Williams Engineering.

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ستكون شركة Williams Engineering مسؤولة عن تطوير البطاريات لهذا المحرك. تعتبر Integral Powertrain شريكًا آخر في هذا المشروع وستركز على المحرك الكهربائي بينما ستعتني جامعة Warwick University بالأبحاث المتقدمة. التصميم الشامل وعملية التطوير سيكونان من مسؤولية Triumph.

لا يعني بدء هذا المشروع أن لدى Triumph خطط للتخلي كليًا عن الدراجات النارية التي تعمل بالبنزين. لقد قامت الشركة بإطلاق دراجة Triumph Rocket 3 TFC قبل شهر فقط، وهي الدراجة التي تمتاز بمحرك مذهل يضم ثلاث أسطوانات بسعة 2.5 لتر. ومع ذلك، فإن حقيقة بدء هذا المشروع يدل على أن شركة Triumph لا ترغب في دفن نفسها في الرمال، وإنما تريد الإستعداد للمستقبل.