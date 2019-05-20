شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية فلوريدا تعتمد على طائرات بدون طيار لقتل البعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع "دبليو جاى سى تى" الأمريكى بأن ولاية فلوريدا تسعى للاعتماد على استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة البعوض فى فصل الصيف، عبر رش مبيدات اليرقات على المستنقعات المالحة التى يعتمد عليها البعوض المزعج الناقل للعدوى فى تكاثره، فى محاولة لوضع حد لعدده وتوفير أموال كثيرة من أموال الولاية.

وأوضح الموقع أن الولاية تستخدم هذه الطائرات فعلا فى البحث عن برك ماء راكد بعيدة، وهى قادرة على حمل نحو 3.5 كجم من مبيد اليرقات، وهذا يكفى لرش فدانين، أى أنها قادرة على تولى أمر تلك البرك البعيدة وحدها، بعدما كانت تتولاه طائرات مروحية عالية التكلفة.

وقال المدير التنفيذى لبرنامج مكافحة البعوض، إن الطائرات ستعمل على رش مساحات صغيرة فقط حاليا.