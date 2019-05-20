تكنولوجيا: الهند تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية خلال الـ10 سنوات المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن كايلاسافاديفا سيفان رئيس منظمة البحوث الفضائية الهندية، أن المنظمة تخطط لإطلاق سبع بعثات فضائية خلال السنوات العشر المقبلة لدراسة المنظومة الشمسية والفضاء خارج حدودها. ووفقا لمعلومات صحيفة Times of India تعتزم منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO) فى عام 2020 إطلاق المحطة الأوتوماتيكية Xposat إلى الفضاء لدراسة الإشعاعات الفضائية. وفى عام 2021 تخطط لإطلاق Aditya L1 لدراسة الشمس. Advertisements وفيما بعد تخطط الهند لإطلاق بعثة إلى الكواكب المجاورة للأرض – في عام 2022 البعثة الثانية إلى المريخ Mars Orbiter Mission-2 وفى عام 2023 بعثة أخرى إلى كوكب الزهرة. وفى عام 2024 تطلق "Chandrayan-3" إلى القمر، وحاليا تحضر لإطلاق 2Chandrayan- وعلى متنها عربة قمرية صغيرة، فى يوليو 2019. وفى عام 2028 تختتم الهند هذه البرامج بإطلاق Exowords لدراسة الفضاء خارج المنظومة الشمسية.

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