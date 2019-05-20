تكنولوجيا: تقرير رويترز يؤكد إيقاف Alphabet Inc لبعض أعمالها المشتركة مع هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد من شبكة رويترز الإخبارية على أن جوجل بدأت في إيقاف بعض من أعمالها المشتركة مع العملاق الصيني وذلك في إطار القائمة السوداء التي وضعت من الرئيس الأمريكي Trump.
بدأت تداعيات القائمة السوداء التي وضعت من قبل ترامب في التأثير بقوة أكبر على العملاق الصيني هواوي، وفي تطور جديد أشارت شبكة رويترز إلى أن جوجل بدأت بإيقاف بعض أعمالها المشتركة مع شركة هواوي، والتي يأتي من بينها الخدمات التي يتم نقلها إلى الأجهزة من برمجيات أو خدمات التقنية، على أن تستمر الخدمات المتاحة للمستخدمين من خلال ترخيص مفتوح المصدر.
ولقد أكد مصدر رويترز على أن هذا القرار يأتي كأقوى ضربة تتلقاها هواوي من حكومة الولايات المتحدة، بعد سعي الحكومة الأمريكية لنشر وتنفيذ القائمة السوداء في جميع أنحاء العالم.
من جانب أخر أكد متحدث من جوجل على أن الشركة ستتيح لمستخدمي هواتف هواوي الحالية تحديث وإستخدام تطبيقات جوجل، كما يتاح أيضاً لمستخدمي أجهزة هواوي الحالية خدمات متجر جوجل بلاي، مع تحديثات الحماية الخاصة بجوجل بلاي.
كما أشار مصدر أخر من هواوي إلى أن تداعيات قرار جوجل الجديد سيؤثر على تلقي الهواتف تحديثات الأندوريد، بينما ستفقد الإصدارات القادمة من هواتف هواوي ميزة الوصول إلى خدمات الأندوريد، جوجل بلاي، وتطبيقات اليوتيوب إلى جانب الجي ميل وذلك خارج الصين بشكل خاص.
كما سيؤثر قرار جوجل على شركة هواوي في إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تعود حقوق الملكية الفكرية فيها إلى شركة جوجل.
يذكر أن وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت يوم الجمعه الماضي إلى أنها تناقش خفض القيود التي فرضت على شركة هواوي، بينما يعمل محامي شركة هواوي على دراسة مدى تأثير القائمة السوداء على الشركة خلال الفترة القادمة.
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