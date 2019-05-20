ثاني أكسيد الكربون بلغ الآن أعلى مستوياته منذ ظهور البشرية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يمكن إنكار حقيقة أن كوكب الأرض يواجه حالة طوارئ مناخية. الوضع سيء، وإنطلاقًا مما نلاحظه، فلن يتحسن في أي وقت قريب. هناك المزيد من الأخبار السيئة، فقد أظهرت أحدث القراءات التي أُجريت في مرصد مونا لوا في هاواي أن مستويات ثاني أكسيد الكربون على الأرض بلغت 415 جزءًا في المليون. وبالتالي، هذا يعني أن ثاني أكسيد الكربون بلغ الآن أعلى مستوياته منذ أن وطأت أقدام البشر هذا الكوكب.

كما أوضح البعض، فهذه هي المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يحتوي فيها الغلاف الجوي للكوكب على أكثر من 415 جزءًا في المليون من ثاني أكسيد الكربون. هذا رقم أعلى من أي رقم تم تسجيله منذ ملايين السنين، وبالضبط منذ أن وضع البشر أقدامهم على هذا الكوكب.

Advertisements

بلغت مستويات ثاني أكسيد الكربون لآخر مرة هذه الدرجة منذ حوالي ثلاثة ملايين عام. لوضع ذلك في السياق، في ذلك الوقت، كان متوسط درجة الحرارة في القطب الشمالي 60F. كان القطب الشمالي في ذلك الوقت يحتوي على أشجار، ولم يكن متجمدًا كما هو الآن، بينما يُعتقد أن مستوى سطح البحر كان ارتفاعه 82 قدمًا على الأقل.

من المثير للقلق أن نلاحظ أن مستويات ثاني أكسيد الكربون ليست فقط في أعلى مستوياتها في التاريخ المسجل، ولكنها أيضًا ما زالت ترتفع بسرعة على الرغم من اتفاق باريس للمناخ الذي تم توقيعه بهدف واضح وهو تقليص إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو.