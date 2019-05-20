طقس الاثنين معتدل شمالا حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب: محمد متولي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، لكنه يكون حارا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، معتدل ليلا.

وأضاف بيان الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الرياح ستكون أغلبها شمالية إلى شرقية معتدلة وتنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة في عدد من محافظات مصر