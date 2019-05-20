شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. اعرف من وراء اختراع أول آلة كاتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الآلة الكاتبة التى دائمًا ما تراها فى الأفلام هى من الاختراعات المهمة جدا والتى لولاها لما كانت لوحات مفاتيح الكمبيوتر التى تستخدمها حاليًا قد تم إنتاجها.

ووفقًا لما ذكره موقع "Whoinventedit"، فإن هذا الاختراع يرجع لكريستوفر لاثام شولز، وهو مهندس ميكانيكي أمريكي، كان قادرًا على اختراع أول آلة كاتبة عملية معروفة في عام 1866 مع بعض الزملاء وهما صموئيل سوليه وكارلوس جليدن، وتم تسجيل براءة اختراع هذه النسخة الأولى في عام 1868.

وبعد آلاف التجارب التي أجريت في خمس سنوات، بعد الحصول على براءة اختراعها مرتين، تمكن المبتكرين من الحصول على نسخة محسنة أكثر تشبه فعليًا بعض نماذج الآلة الكاتبة الحالية.

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ومع الوقت، لاحظوا أن المفاتيح رغم تحسنها إلا أنها ما زالت بها بعض التشويش، لذلك قدم جيمس دينسمور الذي كان أيضًا شريكًا تجاريًا للمجموعة، اقتراحًا جيدًا من شأنه أن يساعد النموذج على العمل بشكل أفضل.

تضمن الاقتراح تقسيم مفاتيح الآلة الكاتبة لأحرف معينة من الأبجدية التي تستخدم عادة معًا للمساعدة في إبطاء عملية الكتابة.

وفي وقت لاحق، أصبح هذا يعرف باسم لوحة المفاتيح "QWERTY" التي نستخدمها الآن في الآلات الكاتبة وأيضًا لوحات مفاتيح الكمبيوتر.

وبسبب أن شولز لم يكن صبورًا بدرجة كافية نظرًا لتسويق منتجه، فقد تم بيع حقوق نموذج الآلة الكاتبة المحسن إلى دينسمو، وفي عام 1874، تم بيع أول آلة كاتبة.