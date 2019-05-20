شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح الوضع المظلم لتطبيق Google Keep والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع Android Police الأمريكى، عن طرح ميزة "الوضع المظلم" إلى تطبيقGoogle Keep، لينضم بذلك إلى قائمة تطبيقات جوجل التى حصلت مؤخرًا على هذه الميزة.

وقد أصبح الوضع المظلم واحدًا من المميزات الرئيسية للكثير من التطبيقات والصفحات فى الفترة الأخيرة، وذلك كنتيجة لما يوفره هذا الوضع من مميزات فى رؤية أوضح فى الإضاءة المنخفضة بشكل خاص، إضافة إلى حماية العينين، والحفاظ على قوة البطارية وعدم استنزافها.

فيما ينتظر أن يصل تحديث Android Q بميزة نشر وتطبيق "الوضع المظلم" على نطاق أوسع، لكن جوجل مستمرة فى توفير الوضع المظلم على مزيد من التطبيقات، يما يعد تطبيق Google Keep أحد تطبيقات جوجل المستخدمة لحفظ قوائم للملاحظات، وسيتوفر الوضع المظلم فى الإصدار 5.19.191.07 من تطبيق Google Keep على منصة أندرويد.