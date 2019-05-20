الأرصاد: غدًا موجة حارة تضرب كافة الأنحاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وحالة الطقس تشهد بداية من اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة العظمى بالقاهرة ستصل اليوم لـ34 درجة ومتوقع أن تصل لـ40 درجة بنهاية

الأسبوع .

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما...