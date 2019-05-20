شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق نسخة تجريبية من Call of Duty.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الكثير من الشائعات والتسريبات، أصبحت لعبة Call of Duty متاحة الآن أخيرًا للعب لأشخاص محددين حول العالم، إذ تتوفر اللعبة المنافسة لـ PUBG فى اختبار تجريبى إقليمى مغلق، وهذا يعنى أن اللعبة على وشك الإطلاق لكل دول العالم.

ووفقًا لموقع Timesofindia الهندى، ستتاح اللعبة على هواتف المستخدمين المشاركين ببرنامج بيتا التجريبى، والتى تعمل بنظام أندرويد، وسيتلقوا إشعارًا قريبًا لتنزيل التطبيق وبدء اللعب، أما غير المشاركين فسيكونوا بحاجة إلى التسجيل المسبق للحصول على التطبيق من متجر Google Play.

وسيجد اللاعبون المعتادون العديد من الشخصيات المألوفة فى إصدار أندرويد الجديد إلى جانب خرائط Nuketown وCrash، ويمكن أيضًا الحصول على العديد من أوضاع اللعبة بما فى ذلك وضع Zombie وBattle Royale، وسيتم توفير كلاهما قريبًا.