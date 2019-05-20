شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق YouTube VR سيكون متاحًا على نظارة Oculus Quest عقب إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "يوتيوب" عن أن نسخة تطبيقه للواقع الافتراضي ستكون متاحة للمستخدمين على نظارات Oculus Quest عقب وصولها للسوق في 21 مايو الحالى، وهو ما سيتيح للمستخدمين أكثر من خيار للتمتع بتجربة مشاهدة الفيديوهات.

ووفقًا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فكانت شركة "فيس بوك" قد كشفت النقاب عن نظارة Oculus Quest، مشيرة إلى أن موعد إطلاقها سيكون في مايو الحالي، فيما تعد هذه النظارة عبارة عن نسخة جديدة ومحسنة من نظارات الواقع الإفتراضى التي تطورها فيس بوك من خلال شركته الفرعية Oculus.

يذكر أن مارك زوكربيرج مؤسس "فيس بوك" أعلن في وقت سابق عن نظارة Oculus Quest، والتى وصفها بأنها تجربة الواقع الافتراضى الشاملة التى ننتظرها، وأوضح زوكربيرج أن النظارة تعد بمثابة نظام قائم بذاته، ولا تتضمن أى أسلاك ملحقة.