شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تعدل نظام القيادة الذاتية ليتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة تسلا لإطلاق تحديث جديد لنظام القيادة الذاتية Autopilot فى سياراتها فى الاتحاد الأوروبى، والذى يعيد ضبط بعض الوظائف مرة أخرى من أجل الامتثال للوائح الجديدة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فستتطلب التغييرات الجديدة، تغيير الحارة المرورية بشكل أسرع وتقلل من المدى الذى يمكن لقائد السيارة فيه تشغيل عجلة القيادة فى وضع Autosteer.

وأشارت التقارير إلى أنه فى حين تمت الموافقة على نظام التشغيل الآلى Autopilot لشركة تسلا بموجب القواعد القديمة، إلا أنه كان من الضرورى إعادة الاتصال به من أجل الامتثال لقواعد الأمم المتحدة / اللجنة الاقتصادية لأوروبا R79 الجديدة بشأن أنظمة مساعدة السائقين.

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لكن يجب ملاحظة أن التحديث الجديد يؤثر فقط على مركبات طراز S وModel X؛ النموذج 3 يتوافق بالفعل مع القواعد الجديدة.

يذكر أن شركة تسلا واجهت بعض التحديات فى أوروبا التى تعانى من كثرة التنظيم، وعلى الرغم من النكسات وسعرها الباهظ الثمن، إلا أن شركة صناعة السيارات فى كاليفورنيا حققت نجاحًا فى الاتحاد الأوروبي.