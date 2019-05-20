شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق إصدار Minecraft Earth بتقنية الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق لعبة "ماين كرافت" الشهيرة، كشفت شركة مايكروسوفت عن نسخة جديدة منها باسم Minecraft Earth تعتمد على تقنية الواقع المعزز على طريقة بوكيمون جو، كما كشفت الشركة عن وصول مبيعات اللعبة إلى 176 مليون نسخة على كل المنصات.

وبحسب ما نشرته مايكروسوفت عبر المدونة الرسمية لـ Xbox، فإن نسخة Minecraft Earth ستتوفر مجانا لنظامى التشغيل أندرويد وiOS، وستعمل بنفس المبدأ الشهير من خلال بناء العالم المحيط عبر المكعبات، إلا أن هذه المرة ستقوم بتصوير الواقع الفعلى وإضافة عناصر اللعبة عليها، فضلاً عن قتال الوحوش والتفاعل مع ما ينشئه اللاعبين الآخرين.

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ومن المنتظر أن تكون اللعبة متاحة فى البداية بشكل تجريبى خلال هذا الصيف، فيما يمكن اليوم التسجيل للحصول على دعوة للتجربة، وستعتمد مايكروسوفت على الاستفادة من منصة Azure مع تكامل ودعم منصة PlayFab.