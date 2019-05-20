شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. رحلة هيرتز مكتشف موجات الراديو من طالب لمخترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما سمعت قبل ذلك عن هيرتز ولكنك لا تعرف عنه الكثير، فقط أنه من كان وراء اكتشاف موجات الراديو، ولكن ماذا عن المحطات التى مر بها هذا العالم فى حياته، فقد عاش هاينريش هيرتز من 1857 إلى 1894.

وفقًا لما ذكره موقع "whoinventedit"، اكتشف هاينريش هيرتز موجات الراديو وأثبت أن نظرية جيمس كلارك ماكسويل للكهرومغناطيسية صحيحة من خلال تجاربه المتنوعة، كما أنه اكتشف أيضًا التأثير الكهروضوئي، ووحدة التردد هيرتز سميت على اسمه.



هيرتز Advertisements بداية عالم ولد هاينريش رودولف هيرتز في 22 فبراير 1857 في مدينة هامبورج الساحلية الألمانية، وكان أكبر أخواته الأربعة، وذلك وسط عائلة تهتم بالعلم، فكانت والدته آنا إليزابيث ابنة طبيب، ووالده جوستاف فرديناند هيرتز هو محامٍ أصبح سناتورًا. بداية عالم ولد هاينريش رودولف هيرتز في 22 فبراير 1857 في مدينة هامبورج الساحلية الألمانية، وكان أكبر أخواته الأربعة، وذلك وسط عائلة تهتم بالعلم، فكانت والدته آنا إليزابيث ابنة طبيب، ووالده جوستاف فرديناند هيرتز هو محامٍ أصبح سناتورًا.



ذكريات المدرسة ذكريات المدرسة في سن السادسة، بدأ هاينريش في مدرسة الدكتور ويتشارد لانج في هامبورج، وكانت هذه مدرسة خاصة للبنين يديرها المعلم فريدريش ويتشارد لانج، والتى استخدمت أساليب تدريس تركز على الطفل مع مراعاة الفروق الفردية للطلاب، وكانت القواعد صارمة فكانوا يتنافسوا مع بعضهم البعض ليكونوا في قمة الصف.

وكانت والدة هاينريش متحمسة بشكل خاص لتعليمه، أدركت أنه يمتلك موهبة طبيعية في صنع الأشياء والرسم، ورتبت دروسًا في فن الرسم في أيام الأحد.



دراسة الفيزياء دراسة الفيزياء بعد الانتهاء من خدمته في الجيش، انتقل هيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا، إلى ميونيخ لبدء دورة تدريبية في الهندسة في أكتوبر 1877.

وبعد شهر انسحب من الدورة، لقد قرر أنه قبل كل شيء أراد أن يصبح فيزيائيًا، والتحق بجامعة ميونيخ واختار دورات في الرياضيات والميكانيكا المتقدمة، والفيزياء التجريبية، والكيمياء التجريبية، وبعد عام ناجح في ميونيخ، انتقل إلى جامعة برلين لأنها كانت لديها مختبرات فيزياء أفضل من ميونيخ.





اكتشاف موجات الراديوفي مارس عام 1885، انتقل هيرتز إلى جامعة كارلسروه في سن 28، وعندما تساءل عن الاتجاه الذي يجب أن يتبعه بحثه، انحرفت أفكاره نحو إثبات نظرية ماكسويل بالتجربة، قرر هيرتز أن هذا التعهد العظيم سيكون محور أبحاثه في كارلسروه، وبالفعل تمكن من إثبات النظرية وكذلك اكتشاف موجات الراديو.