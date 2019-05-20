كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “MicroFarm”يساعدك على زرع أطعمة طازجة وصحية وأرخص في منزلك

متابعة-سنيار: قد تكون زراعة الخضروات الطازجة والأعشاب في المنزل أمرا صعبا في بعض الأحيان، خاصة إذا لم تكن لديك حديقة، ولكن الأمر يصبح سهلا مع “MicroFarm” الجديد.

“MicroFarm” هو نظام مصمم للمساعدة في نمو أعشاب وأصناف خضراء أعذب وأرخص وأقل تكلفة في المنزل.

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وقال مطورو النظام: ” MicroFarm هي وحدة كونترتوب احترافية وسهلة الاستخدام وتمكّن أي شخص من أن يزرع نباتاته الخضراء الغنية بالمغذيات بسهولة، وقد تم تصميمها لتدوم مدى الحياة.

تم إطلاق MicroFarm على Kickstarter هذا الأسبوع مقابل 89 يورو أو ما يقرب من 77 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر أكتوبر 2019، كما يمكن للشركة تزويدك بالبذور الصغرى الخضراء بكلفة أرخص تصل إلى 50 مرة من سعرها في المتاجر.