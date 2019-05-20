Tencent تُعلن عن عائدات مالية ضخمة في تقريرها المالي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة الاتصالات و الانترنت العملاقة من الصين Tencent عن عائدات و أرباح ضخمة للربع المالي الماضي، و وصلت عائدات الشركة إلى نحو 12.66 مليار دولار، في زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16%.

و حققت الشركة أرباحاً تشغيلية وصلت إلى 5.3 مليار دولار، و وصل صافي أرباح الشركة خلال الربع الماضي إلى 3.9 مليار دولار، بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي وصلت إلى 16.8%.

33.36% من عائدات الشركة تحققت من ألعاب الشبكة، 23.94% من العائدات تحققت من خدمات التواصل الاجتماعي، فيما تحققت 25.51% من العائدات عن طريق الخدمات التجارية، أما التسويق عبر الشبكة فقد جلب 15.65% من العائدات.