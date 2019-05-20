Netflix تشوق لتواجدها في معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني E3 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت منصة Netflix الشهيرة بالتشويق عن طريق تويتر لتواجدها في معرض التسلية و الترفيه الإلكتروني E3 2019، و الذي ستقام فعالياته في شهر يونيو المقبل في لوس آنجلس، الولايات المتحدة الأمريكية.

Netflix ستتواجد على ما يبدو للكشف عن الألعاب الخاصة بالمسلسلات التي تعرضها مثل Stranger Things و يبدو أن هناك عناوين أخرى قيد التطوير.