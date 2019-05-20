انطلاق أول منصة مهنية واجتماعية لصائدي الثغرات في العالم من…

أطلقت شركة “سميكولون” Semicolon – المتخصصة في أمن المعلومات – “بجريدر” Bugreader، وهي منصة مهنية واجتماعية، مخصصة للباحثين الأمنيين، وصائدي الثغرات، وقالت إنها المنصة الأولى من نوعها في العالم.

وقالت الشركة التي مقرها العاصمة اللبنانية بيروت: “عمل فريقنا على بناء هذه المنصة طوال سنتين، استعان خلالها بتوجيهات وملاحظات العاملين في أقسام حماية كبرى الشركات العالمية، لا سيما فيسبوك، الداعم الأبرز لنا لإطلاق لهذه المنصة، وكذلك بخبرات الباحثين الأمنيين، وصائدي الثغرات الأفضل على مستوى العالم. فنتج عن ذلك منصة كاملة تقدم خدمات هي الأولى من نوعها”.

وقالت “سميكولون“: إن المنصة تقدم نظامًا مُتقدمًا لنشر التقارير الأمنية، وتفاصيل الثغرات المُكتشفة (المُصرح بالإعلان عنها) في مختلف الشركات العالمية، والخدمات الكبرى، كما تقدم نظام “البحث العميق” للوصول إلى التقارير الأمنية، والثغرات ذات الخصائص المطلوبة.

ومن الخدمات التي توفرها المنصة: إمكانية متابعة الباحثين الأمنيين لبعضهم البعض داخل المنصة، وذلك لتبادل الخبرات والتقارير فيما بينهم، بالإضافة إلى خدمات للباحث الأمني، مثل توليد الروابط العامة للتقارير Public Link، التي تُنشر للعلن، والروابط الخاصة Private Link التي تُرسل للشركات العالمية؛ من أجل التبليغ عن الثغرات فيها، وتحويل التقارير إلى صيغة PDF ذات طابع علمي، وتوليد سيرة ذاتية مُحترفة للباحث الأمني، بناءً على إنجازاته وتقاريره الأمنية، التي تُؤُكِّد من صحتها.

وقالت “سميكولون” إن منصة “بجريدر” تمتاز أيضًا بإتاحة التقارير الأمنية للعلن، وبصورة مجانية، لتشكل المنصة مع مرور الوقت المرجع الأكبر والأغنى للباحثين الأمنيين، وللراغبين بالدخول حديثًا إلى هذا المجال.

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يُشار إلى أنه أُعلن عن إطلاق المنصة في 11 أيار/ مايو الجاري عبر دعوات خاصة وُجهت للشركات العالمية، والباحثين الأمنيين العاملين معها، وبعد أسبوع واحد من الإطلاق، لاقت “بجريدر” ترحيبًا كبيرًا من الباحثين الأمنيين، الذين بادروا إلى خلق حسابات لهم في المنصة، ونشر تقاريرهم الأمنية بكثافة.

وبحسب الشركة، فقد فاق عدد الباحثين الأمنيين المُنتسبين إلى المنصة حتى اليوم 100 باحث أمني مُحترف، وبلغت قيمة الثغرات المنشورة نحو 75,000 دولار أميركي، وهذه الأعداد في تزايد يومي.

تجدر الإشارة إلى أن المنصة يديرها فريق مكون من خبراء وباحثين أمنيين عرب وأجانب، من 5 دول، مهمتهم التأكد من صحة التقارير المنشورة في المنصة، وذلك عبر مراجعة التقارير، والتواصل مع الشركات المعنية؛ للتأكد من صحة ما ورد فيها.

وتشدد شركة “سميكولون” على أن المنصة مجانية بالكامل، وهدفها الوحيد هو تعزيز مجال الأمن الإلكتروني، وصيد الثغرات، وتشجيع البحث العلمي المتخصص، والباحثين الأمنيين، ذلك ولا وجود لأي رسوم مقابل الخدمات المتوفرة، ولا وجود للإعلانات، والمنصة في تطور دائم لتوفير كل ما هو مفيد للباحث الأمني.