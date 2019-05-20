شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. دراسة جديدة توضح قدرات الشمبانزى من غير ما يحتاج حد يعلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فريق بحث دولي بقيادة جامعة أوسلو دراسة من خلال تصوير الشمبانزي في حديقة حيوانات النرويج، حيث تبين أنه على معرفة بكيفية استخدام العصي كأدوات للحفر من أجل الأشياء المدفونة من الطعام دون أن يتعلم ذلك مسبقًا، فلم يستخدم الشمبانزي تقنيات حفر مختلفة فحسب، بل اختار أيضًا عصي مختلفة الشكل للقيام بمهام مختلفة.



شمبانزى

ووفقا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه النتائج قد تساعد الباحثين على فهم كيف بدأ البشر الأوائل في اعتماد أدوات للحفر.

ووجد الباحثون أنه على الرغم من عدم وجود تدريب أو تعرض سابق لحيوانات أخرى تبحث عن الطعام، فقد استخدموا العصي تلقائيًا للحفر.

Advertisements



شمبانزى

وشملت نتائج الدراسة عددًا من السلوكيات المختلفة باستخدام الأدوات، بما في ذلك الحفر والتجريف والتثقيب، ويميز الشمبانزي أيضًا بين خيارات الأدوات المختلفة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصوير سلوك الحفر باستخدام الأدوات، ويعتقد الباحثون أن تطوير استخدام الأدوات لحفر الجذور كان سلوكًا تم تعلمه خلال التطور.