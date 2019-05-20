شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يسعى لمعرفة أصدقائك وفلتر يعيدك للطفولة بسناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث في عالم التكنولوجيا، بداية من استحواذ HP على شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة مقابل 1.3 مليار دولار وعزم سبوتيفاي الكشف عن أول جهاز من إنتاجها لتشغيل الموسيقى فى السيارة، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى: HP تستحوذ على شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة مقابل 1.3 مليار دولار عالم مسلم.. ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى سبوتيفاى تكشف عن أول جهاز من إنتاجها لتشغيل الموسيقى فى السيارة فيس بوك يرغب فى معرفة أصدقائك المقربين .. اعرف السبب فلتر جديد من سناب شات يعود بك إلى مرحلة الطفولة Advertisements كارثة: بياناتك الشخصية تباع على الإنترنت المظلم بـ2 دولار فقط جوجل يعرض تقريرا اقتصاديا بصفحته الرئيسية.. اعرف السبب المجمع العلمى يغير تعريف الكيلوجرام رسميا بداية من الغد مجهولون يشنون هجمات على "جروبات" فيس بوك لنشر محتوى غير لائق رئيس أبل للخريجين: استمعوا دائما للأخرين وانظروا للعالم بطريقة مختلفة

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