علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يسعى لمعرفة أصدقائك وفلتر يعيدك للطفولة بسناب شات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث في عالم التكنولوجيا، بداية من استحواذ HP على شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة مقابل 1.3 مليار دولار وعزم سبوتيفاي الكشف عن أول جهاز من إنتاجها لتشغيل الموسيقى فى السيارة، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى:

 

HP تستحوذ على شركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر العملاقة مقابل 1.3 مليار دولار

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عالم مسلم.. ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى
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سبوتيفاى تكشف عن أول جهاز من إنتاجها لتشغيل الموسيقى فى السيارة
ملحق سبوتيفاى

 

 

فيس بوك يرغب فى معرفة أصدقائك المقربين .. اعرف السبب

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فلتر جديد من سناب شات يعود بك إلى مرحلة الطفولة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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