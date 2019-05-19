منصة Discord تكسر حاجز 250 مليون مُستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال بيانٍ رسميّ أكدت Discord أن عدد المستخدمين لمنصتها الشهيرة قد تجاوز الربع مليار مُستخدم حول العالم، و ذلك في زيادة ضخمة عما وصلت إليه المنصة في العام الماضي عندما كانت تملك 120 مليون مستخدم في مايو 2018. المنصة تحظى بأكثر من 56 مليون مُستخدم شهري يقومون بإرسال 25 مليار رسالة في الشهر.

من جهة أخرى قام أحد المُعجبين بسؤال حساب تويتر لمنصة التواصل الشهيرة للاعبين Discord فيما إذا كان هناك فرصة من صدور التطبيق على الننتندو سويتش.

Discord أكدت أنها ترغب في ذلك و لكنها بحاجة إلى موافقة شركة ننتندو أولاً، و في حال وافقت ننتندو على ذلك فقد يحصل هذا يوماً ما.