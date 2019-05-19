طرفية جديدة تُتيح للاعبين تشغيل أداة التحكم Joy-Cons على البلايستيشن4 و العكس

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل الشركة اليابانية Columbus Circle على طرفية جديدة بفكرة قد تكون غير متوقعة تماماً، حيث تسمح هذه الطرفية بتشغيل أداة التحكم Joy Cons الخاصة بالننتندو سويتش على البلايستيشن4، كما تسمح بتشغيل أداة التحكم دوال شوك4 على جهاز الننتندو سويتش كذلك.
هذه الطرفية ستحمل الاسم Super Converter و ستصدر في الأسواق اليابانية بسعر 6,480 ين ياباني، و لا يبدو أنها مُخططة للصدور في الأسواق الغربية.
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