فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة و التقارير التقنية من مصادر عديدة مثل Bloomberg تؤكد قدوم Switch جديد محمول أكثر هذا الصيف، و ذلك على الرغم من نفي شركة ننتندو لنيتها الكشف عن جهاز جديد في معرض E3.
في تغريدة جديدة أشار المُحلل دانييل أحمد إلى أن عائدات قسم رقاقات Tegra في Nvidia قد تراجعت بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، مما يُشير إلى أن ننتندو لم تطلب الكثير من الرقاقات و ذلك على الرغم من الأداء القوي للجهاز في الأسواق.
Nvidia تتوقع أن تعود العائدات إلى الوضع الطبيعي في الربع الثاني، و هذا يُشير إلى أن ننتندو تتحضر لإطلاق نموذج جديد من الجهاز مع رقاقة Tegra معدلة بالفعل، علماً أن الرقاقة الحالية هي Tegra X1 بحجم 20 نانومتر.
كانت هذه تفاصيل خبر دلائل إضافية لقدوم Switch جديد قريباً من بيانات Nvidia المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.