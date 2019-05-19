دلائل إضافية لقدوم Switch جديد قريباً من بيانات Nvidia المالية

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ فترة و التقارير التقنية من مصادر عديدة مثل Bloomberg تؤكد قدوم Switch جديد محمول أكثر هذا الصيف، و ذلك على الرغم من نفي شركة ننتندو لنيتها الكشف عن جهاز جديد في معرض E3.

في تغريدة جديدة أشار المُحلل دانييل أحمد إلى أن عائدات قسم رقاقات Tegra في Nvidia قد تراجعت بشكل كبير جداً في الآونة الأخيرة، مما يُشير إلى أن ننتندو لم تطلب الكثير من الرقاقات و ذلك على الرغم من الأداء القوي للجهاز في الأسواق.

Nvidia تتوقع أن تعود العائدات إلى الوضع الطبيعي في الربع الثاني، و هذا يُشير إلى أن ننتندو تتحضر لإطلاق نموذج جديد من الجهاز مع رقاقة Tegra معدلة بالفعل، علماً أن الرقاقة الحالية هي Tegra X1 بحجم 20 نانومتر.