Minecraft باعت 176 مليون نسخة حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - مبيعات هائلة و نجاحات ضخمة حققتها لعبة البناء و المغامرة الشهيرة Minecraft، و التي تملكها شركة مايكروسوفت الأمريكية. مايكروسوفت أكدت أن لعبة Minecraft باعت أكثر من 176 مليون نسخة حول العالم. قبل سبعة أشهر فقط باعت اللعبة 156 مليون نسخة حول العالم و هذا يعني أن اللعبة باعت 20 مليون نسخة إضافية في هذا الوقت.
بخلاف هذه الأرقام فإن اللعبة تملك أكثر من 200 مليون مستخدم في الصين أيضاً. هذا يجعل اللعبة بحسب مايكروسوفت، الأكثر مبيعاً في تاريخ ألعاب الفيديو، متفوقة بذلك على لعبة التركيب الشهيرة Tetris، و التي تجاوزت مبيعاتها 170 مليون وحدة منذ صدورها لأول مرة حتى الآن بمختلف إصداراتها.
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