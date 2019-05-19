فيلم Detective Pikachu آخر قيد التطوير

فاطمة أيت طالب - دبي - تم عرض فيلم Detective Pikachu بالفعل و حقق الفيلم عائدات ضخمة على شباك التذاكر الأمريكي كأفضل انطلاقة لفيلم مبني على لعبة فيديو حتى الآن، و كانت شركة ننتندو قد أطلقت سابقاً لعبة لهذا العنوان على جهازها المحمول 3DS.

بحسب تقرير جديد من Comic Book و من خلال مصادر غير معرفة فإن هناك فيلماً آخر قيد التطوير كجزء مكمل للفيلم الأول، و بخلاف هذا الفيلم فسيتم تطوير فيلم إضافي في عالم سلسلة البوكيمون.

عائدات فيلم المُحقق بيكاتشو تجاوزت 200 مليون دولار حول العالم حتى لحظة كتابة هذه السطور، و لا شك أن الهوس بسلسلة بوكيمون قد اشتعل بصورة كبيرة من جديد بعد النجاح الكاسح للعبة Pokemon GO على الهواتف الذكية.