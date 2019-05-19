شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كم تحتاج ناسا لإطلاق مهمة هبوط البشر على القمر فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم كم ستحتاج وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لكى تتمكن من مهمتها الجديدة فى إرسال البشر إلى القمر للمرة الثانية عام 2024 المقبل؟

وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن وكالة ناسا تحتاج إلى 1.6 مليار دولار إضافية في العام المقبل، إذا أرادت أي فرصة لإرسال البشر إلى القمر مرة أخرى بحلول عام 2024، كما طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وستكون هذه الأموال بالإضافة إلى مبلغ 21.5 مليار دولار الذي وافقت عليه الوكالة بالفعل، فهناك حاجة إلى معظم التمويل الإضافي لبدء تطوير أنظمة الهبوط على سطح القمر التي تنقل رواد الفضاء من وإلى سطح القمر.

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وسيخصص باقي المبلغ الجديد لضمان تطوير صاروخ SLS وكبسولة الطاقم في الوقت المناسب، كما أن الاستكشافات الآلية للقطب الجنوبي للقمر تمهد الطريق لهبوط البشر.

وتسمى ناسا برنامج الهبوط على القمر الجديد "أرتميس"، وقالت إنها تعتزم إرسال امرأة لأول مرة ورجل في المهمة.

وتقول ناسا، إن هذه الإضافة فى التمويل التى تحتاجها مجرد بداية وأنه ستكون هناك حاجة إلى مستويات إضافية من التمويل خلال السنوات الأربع المقبلة لإنجاز المهمة.