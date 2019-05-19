شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار أول شاحنة كهربائية بدون سائق لنقل البضائع بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شاحنة كهربائية بدون سائق فى إجراء عمليات التسليم فى السويد، وهى التجربة التى تعد الأولى من نوعها.

ووفقًا لموقع "إندبندنت" البريطانى، تقود الشاحنة التى يطلق عليها اسم T-Pod ذاتها بشكل كامل، ولا يتم الاعتماد على أى سائق بشرى، كما يبلغ وزنها 26 طنًا عند تحميلها بالكامل.

ويتم اختبار الشاحنة من قبل شركتى Einride وDB Schenker، إذ تقدر شركة Einride السويدية الناشئة أنها ستخفض تكاليف تشغيل الشحن البرى بنحو 60 فى المئة مقارنة بشاحنة ديزل يقودها سائق بشرى.

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لن تكون T-Pod ذاتية القيادة بشكل كامل، إذ يوجد مشغل يقع على بعد أميال، للإشراف والتحكم فى ما يصل إلى 10 سيارات فى وقت واحد.

وأوضح روبرت فالك الرئيس التنفيذى لشركة Einride إن وجود تصريح لاستخدام الشاحنة التى تتمتع بشبه قيادة ذاتية على الطرق العامة لإجراء عمليات التسليم كان "علامة فارقة"، وتأمل شركته فى تشغيل 200 مركبة بحلول نهاية عام 2020.

وقال فالك: "إنها خطوة لتسويق التكنولوجيا المستقلة على الطرق، نظرًا لأننا شركة برمجيات، فإن الشراكة مع شركة تصنيع شيء نراه جوهريًا للمضى قدمًا".