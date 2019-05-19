شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء الدولية تمر اليوم فوق سماء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر اليوم الأحد مرور محطة الفضاء الدولية من الناحية الغربية، وذلك فى تمام الساعة 8:27 مساءً بتوقيت القاهرة، إذ ستبدو المحطة كنجمة مضيئة فى السماء تسير فى اتجاه معين، وستكون مرئية لبضع دقائق ثم تختفى، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بدون تليسكوب.

وتعد محطة الفضاء الدولية هى أكبر قمر صناعى يدور حول الأرض، ويمتد طولها ليبلغ ملعب كرة القدم، وهى تضم ستة رواد فضاء يعيشون ويعملون على متنها.

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وتدور المحطة حول الأرض مرة كل 90 دقيقة، ويستطيع رواد الفضاء رؤية الشروق والغروب كل 45 دقيقة.

يمكن تحديد موقع محطة الفضاء الدولية فى أى وقت من خلال معرفة مسارها، حيث تسير المحطة بسرعة 28163 كم، ويمكن رؤيتها فى مكان بعيد عن الأضواء، ومعرفة وقتها المحدد وتحديد موقع ظهورها.

وقد وفرت ناسا موقع إلكترونى مخصصًا لعرض موعد وموقع ظهور محطة الفضاء الدولية فى مختلف دول العالم.