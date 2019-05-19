شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات: ميزة Google Play Now تتبع موقع وأنشطة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحد مطورى منتدى XDA، وجود تعليمات برمجية فى تحديث جديد لخدمات Pixel Ambient تشير إلى خطط جوجل لبدء تعقب موقع ونشاط المستخدم من خلال ميزة Now Playing.

وبحسب موقع GSM الهندى، فتستعد شركة جوجل لتحديث ميزة Google Now Playing، حيث رصدت تعليمات برمجية فى التحديث رقم (1.0.229715350) فى خدمات هواتف Pixel، يؤكد على أن ميزة Google Now Playing ستتيح تعقب موقع ونشاط المستخدم.

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وكانت شركة جوجل قد طرحت ميزة Now Playing لأول مرة فى هواتف Pixel 2، حيث تعمل هذه الميزة على الاستماع إلى الموسيقى المحيطة بالمستخدم، ثم تقوم بتميزها ومقارنتها بقاعدة بيانات جوجل للأغانى الأكثر شعبية، لكن ينبغى ملاحظة أن هذه الميزة لا تزال فى مرحلة المعاينة فى الوقت الحالى، وهو الأمر الذى لا يمكن التأكد التأكيد على وقت طرح هذا التحديث لميزة Now Playing.