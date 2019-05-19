شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيفعل "جاك ما" رئيس شركة على بابا بعد تقاعده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "جاك ما" الرئيس التنفيذى ومؤسس شركة التجارة الإلكترونية العملاقة على بابا فى مؤتمر فيفا تك فى باريس أمس الأول، أنه سيعود إلى التدريس بعد تقاعده فى سبتمبر من هذا العام.

ووفقا لموقع Businessinsider البريطانى، أوضح الملياردير البالغ من العمر 54 عامًا إنه سيتنحى رسميًا عن منصبه فى العاشر من سبتمبر من هذا العام، تزامنا مع الذكرى العشرين للشركة، مؤكدًا أنه سيعود لمهنته السابقة وهى تدريس للغة الإنجليزية.

وأضاف أنه يريد إنفاق الأموال التى حصل عليها من على بابا على تحسين وتغيير نظام التعليم فى الصين بدلاً من تسليمه للمستثمرين أو البنوك، مؤكدا أنه لا يزال يعتبر نفسه شابًا وأنه يريد قضاء 15 عامًا آخر فى قطاع التعليم.

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وفقا لفوربس، فى سبتمبر من العام الماضى، أعلن "ما" أنه سيستقيل فى عام 2019، وكشف أن منصبه سيخلفه الرئيس التنفيذى لشركة دانييل تشانج، إذ بدأ بالبحث بالفعل عن شخص أفضل منه، منذ أن طلب منه أحد المستثمرين أن يستقيل عندما كانت الشركة "فى مشكلة كبيرة" منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال ما : "لقد سمعت ذلك وقلت:" لا يمكننى الاستقالة الآن، لأنه إذا استقلت الآن، فسوف تنهار الشركة "، وأخبر المستثمر أنه لن يستقيل إلا عندما تكون الشركة جيدة.