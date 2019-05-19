تكنولوجيا: سوني تستعد لإطلاق هاتف Xperia 1 لأسواق أوروبا في يونيو بسعر 950 دولار تقريباً

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لإطلاق هاتف Xperia 1 إلى أسواق أوروبا خلال شهر يونيو المقبل، حيث من المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 950 دولار تقريباً.
كانت شركة سوني قد أعلنت عن هاتف Xperia 1 في شهر فبراير الماضي دون أن تحدد موعد لإطلاق الهاتف إلى الأسواق، واليوم جاءت تفاصيل مؤكدة من شركة Verizon على إطلاق الهاتف في سوق الولايات المتحدة خلال شهر يوليو.
أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف في أسواق أوروبا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، بينما يقدم لأسواق أمريكا الشمالية بعد شهر تقريباً من توفر الهاتف في الأسواق الأوروبية.
ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قوائم أمازون منذ شهر أبريل بسعر 999.99 دولار، إلا أن سوني كشفت عن السعر الرسمي للهاتف مؤخراً حيث من المقرر أن يتوفر بسعر 949.99 دولار في نموذج مفتوح، بإختيارات في اللون البنفسجي والأسود.
أيضاً أكدت سوني على أن هاتف Xperia 1 سيتوفر في منافذ البيع في الولايات المتحدة في 12 من يوليو، على أن يتوفر الهاتف في Best Buy، وB&H ، وFocus Camera من بين منافذ أخرى مع متجر أمازون.
يذكر أن هاتف Xperia 1 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855، كما يضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يتميز هاتف Xperia 1 بشاشة HDR OLED بحجم 5.6 إنش، بدقة عرض 1644 في 3840 بيكسل، كما يأتي بأبعاد 21:9، وهو أول هاتف في العالم يأتي بشاشة 4K OLED تدعم كثافة عرض 643 بيكسل لكل إنش.
كما يضم هاتف Xperia 1 كاميرة خلفية مميزة بثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، تدعم تصوير بالحركة البطيئة حتى 960 إطار لكل ثانية، مع ميزة التكبير البصري حتى مرتين، وميزة التثبيت البصري، أيضاً يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 9 Pie.
هاتف Xperia 1 يأتي أيضاً بتصميم مقاوم للماء، كما يضم مستشعر للبصمة مع مكبرات ستريو وكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع بطارية بقدرة 3300 mAh، ومدخل سماعات 3.5مم.
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