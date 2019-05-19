شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبنى مسرحا ضخما بألوان قوس قزح داخل مقر الشركة لحفل ليدى جاجا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لـ MacRumors وCult of Mac ومجموعة متنوعة من التقارير، قضى موظفو أبل يومًا فريدًا فى مقر الشركة الجديدة الذى يحمل اسم "أبل بارك"، وسط مسرح عملاق بألوان بأقواس قزح.
ففى الأسبوع الماضي، اكتشف مصور الفيديو الذى يستخدم الطائرات بدون طيار فى عمله، دنكان سينفيلد، أن شركة أبل قد أقامت مسرحا ضخما جديدا فى قلب مقر "أبل بارك"، وعلم موظفو شركة أبل السبب وراء هذا المسرح فى يوم الاحتفالية التى أحيتها المغنية الأمريكية الشهيرة "لدى جاجا".
ووفقًا للتقارير الموجودة على الإنترنت، فإن ألوان قوس قزح والمظاهر الاحتفالية كانت جزءًا من حدث خاص تم تنظيمه للاحتفال بالافتتاح الرسمى لـ Apple Park، على الرغم من أنه تم افتتاحه تقنيًا فى أبريل 2017.
والأقواس الملونة ليست مجرد خيمة، ولكنها عبارة عن هيكل يتكون من 25000 قطعة تم تصميمها حسب مواصفات مدير التصميم الشهير فى الشركة، ومن المتوقع أن يشهد "مسرح أبل" العديد من الأحداث المقبلة، ولمن تكون تلك الحفلة.
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