شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه اليوم العالمى للقياس ولماذا يحتفل العالم به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل العالم غدًا 20 مايو باليوم العالمى للقياس، وهو يوم يهدف إلى تذكير العالم بأهمية ممارسة القياسات والتعامل معها بطريقة صحيحة تحفظ على المستخدمين سلامتهم وسلامة أجهزتهم، وصحة نتائج قياساتهم، ليتم اتخاذ قرارات صائبة نحو تحسين الأداء ومنع المخاطر.

تاريخ اليوم العالم للقياس

يعود تاريخ اليوم العالمى للقياس إلى 20 مايو 1875م، وذلك حين وقعت 17 دولة اتفاقية تلتزم فيها باستخدام النظام المترى الفرنسى، والذى أصبح يعرف بالنظام العالمى للوحدات، حيث وضعت هذه الاتفاقية النطاق العام للتعاون الدولى فى علم القياس وتطبيقاته فى المجال الصناعى والتجارى والمجتمعي.

الوحدات الأساسية للقياس هناك 7 وحدات أساسية فى النظام الدولى للوحدات هى:: ويقاس بواسطته الطول ويرمز له بالرمز "م" ويحدد المتر الطولى بالطول الموجى لإشعاع ذرة الكريبتون.: وتقاس بواسطته الكتلة ويرمز له بال "كجم".: ويقاس بها الزمن ويرمز لها بال "ث" وتحدد بمدة اشعاع ذرة السيزيوم.: ويقاس به شدة التيار الكهربائى ويحدد بالقوة الكهروديناميكية بين موصلين.: وتقاس به درجة الحرارة ويرمز له ب "ك".: وتقيس شدة الضوء وليس لها اختصار (فى الإنجليزية "cd") وهى مقدار الإشعاع الناتج من ذرة البلاتين بلاتين المتجمدة.: وحدة لقياس كمية المادة ويستخدم عادة فى الكيمياء، والمول هو عدد أفوجادرو (تقريبا 6.0221415 × 10²³) من الجزيئات الأساسية، سواء كان الحديث يدور عن ذرات أو جزيئات لمركب ما.