شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زامبيا تشيد أكثر من 1000 برج اتصالات ممول من الصين قبل نهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير النقل والاتصالات الزامبي بريان موشيمبا، اليوم "الأحد"، بأنه تم تشييد 600 برج اتصالات العام الماضي، وأنه من المقرر الانتهاء من 400 برج آخر العام الجاري في جميع أنحاء البلاد، وذلك بتمويل قدره 280 مليون دولار أمريكي من الصين.

وأضاف موشيمبا أن مشروع إنشاء الأبراج، الذي من المقرر استكماله في غضون ثلاث سنوات، سيتم الانتهاء منه قبل الموعد المحدد، إذ من المتوقع أن تقوم الحكومة بتشييد أكثر من 1000 برج اتصال بنهاية العام الجاري من أصل 1009 أبراج كان من المتوقع الانتهاء من تشييدها في غضون الثلاث سنوات، الأمر الذي من شأنه ضمان جودة التغطية التي تشمل مرافق الإنترنت والاتصالات في البلاد.

وكانت الصين وزامبيا قد وقعتا اتفاقية لتمويل المرحلة الثانية من عمليات تشييد أبراج الاتصالات في أغسطس 2017.