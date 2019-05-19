بدر 13 رمضان يثير جدلًا.. ومعهد الفلك يكشف سبب ظهوره

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن قمر شهر رمضان اكتمل بدرًا مساء السبت، في تمام الساعة 11.11 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حيث ظهر ساطعًا مكتملا في سماء القاهرة.

و"البدر" في اللغة العربية هو القمر كامل الاستدارة، ويكون القمر بدرا في منتصف دورته حول الأرض، بالتحديد في ليلة اليوم 14 من الشهر القمرى، والمعروفة علميا وجماهيريا "بليلة البدر".

لكن ظهور القمر بدرًا أمس السبت (13 رمضان)، أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهوره قبل موعده التقليدي، قبل أن يوضح معهد البحوث الفلكية تفاصيل هذه...