انت الان تتابع تفاصيل خبر ما تأثير الصوم على مناعة الإنسان؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 02:54 مساءً - في السنوات الأخيرة أجريت عدة دراسات عن فائدة الصيام، وتوصل الباحثون إلى أن للصيام فوائد عظيمة على الجهاز المناعي.

وكشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا، عن أنّ الصيام 8 أيام يساعد على تجديد الخلايا المناعية والجذعية التالفة، خاصةً تلك التي تلفت نتيجة للعلاج الكيميائي.

وأوضحت أنّ الصيام يساعد على توفير الطاقة في الجسم، والتي يستفيد منها الجهاز المناعي بإعادة بناء الخلايا ثم يقوم الجهاز المناعي باستبدال الخلايا التالفة بأخرى جديدة، مما يجعله في حالة نشاط وتجدد دائمين.

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وبيَّنت بعض التجارب التي أجريت أن الصيام أوقاتاً طويلة يؤدي إلى خفض ملحوظ في مستويات خلايا الدم البيضاء.

أمّا بالنسبة لمرضى السرطان وجدت التجارب أن الصوم 3 أيام قبل بدء العلاج الكيماوي يحمي الجسم ويساعد على تجديد الخلايا، إذ إن مرضى السرطان الذين يتَلقّون الكيماوي يسبب لهم العلاج أضراراً بالغة على الجهاز المناعي على الرغم من أنه ينقذ حياة الكثيرين.

ويجري الباحثون بعض التجارب لمعرفة الفوائد المباشرة للصيام على باقي أجهزة الجسم.