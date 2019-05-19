انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا تعرف عن الضمادات الكهربائية؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 02:54 مساءً - توصل الباحثون في كلية الطب بجامعة إنديانا، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى طريقة لمكافحة الالتهابات البكتيرية باستخدام الكهرباء.

الأغشية الحيوية البكتيرية هي أغشية رقيقة من البكتيريا تتشكل على بعض الجروح، بما في ذلك الحروق أو التهابات ما بعد الجراحة، تولد هذه البكتيريا الكهرباء الخاصة بها، لتشكيل الأغشية الحيوية، ممَّا يجعلها أكثر عدوانية ويصعب علاجها.

تشير تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن 65٪ من جميع الإصابات ناتجة عن بكتيريا بهذا النمط.

Advertisements

الباحثون في جامعة إنديانا هم أول من يدرس ممارسة استخدام الضمادات الكهربائية لعلاج الأغشية الحيوية بدلاً من المضادات التقليدية، حيث اكتشفوا أن الضماد الكهربائي لا ينجح فقط في محاربة البكتيريا من تلقاء نفسه، ولكنه عندما يقترن بالأدوية الأخرى يمكن أن يجعلها أكثر فعالية.

هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في الطريقة التي يعالج بها الأطباء المرضى الذين يعانون من الالتهابات البكتيرية التي تقاوم المضادات الحيوية.

ويمكن أن يساعد الضماد أيضاً في منع الإصابة بالتهابات الغشاء الحيوي الجديدة في المستقبل.

كما تولد الضمادة الكهروكيميائية الجديدة فولتاً واحداً من الكهرباء عند ملامسة سوائل الجسم مثل سوائل الجرح أو الدم، وهو مقدار لا يسبب صعقاً للجسم.